Klub z Bundesligi zainteresowany Gustavem Berggrenem! [NASZ NEWS]

SOPA Images Limited / Alam Na zdjęciu: Gustav Berggren

Szwed imponuje formą

Raków Częstochowa jest liderem tabeli i ma bardzo duże szanse na wywalczenie mistrzostwa Polski. Klub spod Jasnej Góry pewnie pokonał w piątek Śląsk Wrocław 3:0 i czeka na odpowiedź bezpośrednich rywali. Jednym z najlepszych piłkarzy zespołu Marka Papszuna jest od pewnego czasu Gustav Berggren.



27-letni Szwed trafił do Częstochowy ze szwedzkiego klubu Hacken latem 2022 roku. Niedawno klub aktywował klauzulę przedłużenia umowy, która w najnowszej wersji obowiązuje do lata 2026 roku. Jak wspomniano, do obecnej pozycji lidera Berggren dołożył dużą cegiełkę. W 28 meczach tego sezonu Ekstraklasy strzelił dwa gole, zaliczył pięć asyst i… (nie)zliczoną liczbę przebiegniętych kilometrów.

Ciężka sytuacja VfL Bochum

Nic więc dziwnego, że jednokrotny reprezentant Szwecji przyciąga uwagę innych klubów. Z najnowszych ustaleń goal.pl wynika, że Berggren “wpadł w oko” działaczom VfL Bochum. Dobra wiadomość jest taka, że to klub 1. Bundesligi, a więc z top 5 lig w Europie. Gorzej niestety z pozycją w tabeli. Bochum obecnie jest na ostatnim miejscu, po pięciu porażkach z rzędu.



Sytuacja jest mocno podbramkowa, bo na cztery kolejki przed końcem klub zainteresowany Berggrenem traci do strefy barażowej pięć punktów. Choć ma jeden mecz rozegrany mniej. A wracając do Szweda. Portal transfermarkt wycenia go na 3 miliony euro. Największe sukcesy Berggrena do tej pory to mistrzostwo Polski i Szwecji.