Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp i Sadio Mane

W czerwcu Sadio Mane, po sześciu latach opuścił Liverpool FC i przeniósł się do Bayernu Monachium. W rozmowie z oficjalnym serwisem internetowym The Reds, o odejściu Senegalczyka po raz pierwszy wypowiedział się Juergen Klopp.

Juergen Klopp podziękował Sadio Mane za profesjonalny sposób w jaki rozstał się z Liverpool FC

To gracz światowej klasy – powiedział Klopp o Senegalczyku

Zdaniem niemieckiego menedżera, Mane to jeden z najlepszych piłkarzy w historii Premier League

Mane pożegnał się po finale Ligi Mistrzów

W ciągu sześć lat występów na Anfield Road, Sadio Mane zdobył z Liverpool FC wszystkie możliwe trofea, na czele z pierwszym od 1989 r. mistrzostwem Anglii. Łącznie rozegrał dla The Reds 269 meczów, w których strzelił 120 goli i zaliczył 48 asyst. W Liverpool dał się poznać jako profesjonalista, ciężko pracujący dla dobra drużyny.

Jego kontrakt ważny był do 30 czerwca 2023. Senegalczyk długo nie mógł dogadać się z władzami 19-krtonych mistrzów Anglii ws. jego przedłużenia. Jak zwykle w tego typu przypadkach, rozchodziło się o zarobki. Obie strony postanowiły, że do decydujących negocjacji zasiądą po zakończeniu sezonu 2021/2022. Ostatecznie Mane uprzedził ruch działaczy i po przegranym finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt 1:3, poinformował wszystkich, że zdecydował się odejść do Bayernu Monachium.

Dla klubowych kolegów oraz kibiców Liverpool FC była to bardzo smutna informacja. Wszyscy byli jednak pod wrażeniem klasy Senegalczyka w czasie rozstawania się z The Reds. Potwierdził to w rozmowie z oficjalną stroną internetową LFC, menedżer Juergen Klopp, który po raz pierwszy wypowiedział się publicznie o odejściu Mane.

Przeczytaj również: Mane zakotwiczył w Bayernie. “Chcę dużo osiągnąć w tym klubie”

Mane – gracz światowej klasy

– Co mogę powiedzieć o Sadio? To gracz światowej klasy – stwierdził niemiecki szkoleniowiec. – Podobał mi się sposób, w jaki z nami się rozstał, bo to było totalnie czyste. Zarówno on, jak i jego agent, powiedzieli nam, że chcą nowych wyzwań. O wszystkim zatem wiedzieliśmy.

– Negocjacje nigdy nie są łatwe. Wszystko idzie dobrze, dopóki nie rozmawia się o pieniądzach, ale tutaj naprawdę wszystko zadziało dobrze – dodał.

– To legenda Liverpoolu, jeden z najlepszych graczy Premier League wszechczasów. Jest też fantastyczną osobą. Więc jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że jest teraz w klubie, w którym chce być. Jest bardzo wdzięczny za wszystko, co zrobiliśmy i my też jesteśmy bardzo wdzięczni. A teraz jest w innym klubie – podsumował pobyt Mane w LFC, Klopp.

Przeczytaj również: Transfer Mane nie zmiękczył Bayernu. “Jasna sytuacja”