fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Mateusz Klich jeszcze tego lata może zmienić barwy klubowe. Reprezentant Polski od kilku dni według mediów jest wypychany z Leeds United. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał, że doświadczony pomocnik może wrócić do Eredivisie.

Mateusz Klich wygląda na to, że wkrótce rozstanie się z Leeds United

Reprezentant Polski może wrócić do Holandii

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał, że polski pomocnik może dołączyć o Utrechtu

Klich ponownie w Utrechcie?

Mateusz Klich w momencie, gdy menedżerem Leeds United był Marcelo Bielsa, to miał okazje regularnie grac w szeregach przedstawiciela Premier League. Wszystko uległo zmianie, gdy stery nad zespołem Jesse Marsch.

Aktualny opiekun Pawi dał w jednym z przekazów medialnych do zrozumienia, że Klich nie będzie brany przez niego pod uwagę przy ustalaniu składu. Polak otrzymał jednocześnie sygnał, że może szukać sobie nowego pracodawcy.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk w audycji “Okno transferowe” na kanale YT Meczyków przekazał, że Klich może zasilić szeregi Utrechtu. Jeśli transakcja okazałby się faktem, to zawodnik wróciłby do swojego byłego klubu.

Do holenderskiej ekipy reprezentant Polski miałby zostać wypożyczony. Aktualny kontrakt Klicha z Leeds obowiązuje do 2024 roku. Tymczasem rynkowa wartość zawodnika to trzy miliony euro.

Klich w poprzednim sezonie rozegrał 37 meczów w Ekipie z Elland Road. Z kolei w Utrechcie miał okazję rozegrać 16 spotkań, notując w nich jedno trafienie.

