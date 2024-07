Kiwior zaliczy hitowy transfer? Włoski gigant zwietrzył okazję!

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior wróci do Serie A? Gigant zainteresowany

Jakub Kiwior ma za sobą słodko-gorzki sezon. W pewnym momencie jego notowania w Arsenalu znacząco wzrosły. Polak skorzystał na problemach zdrowotnych swoich kolegów z drużyny, wskakując do wyjściowej jedenastki. Mikel Arteta dawał mu szanse gry na lewej stronie defensywy, a ten ze swoich zadań wywiązywał się wzorowo. Z biegiem czasu wyszło jednak, że to nie jest jego nominalna pozycja, a mnożące się błędy doprowadziły do powrotu na ławkę rezerwowych. Przyszłość Kiwiora w Arsenalu pozostaje niepewna, gdyż celem na lato jest wzmocnienie formacji obronnej.

Kanonierzy pracują nad transferem Riccardo Calafioriego. Do tej pory wydawało się, że reprezentant Włoch zmieni klub wewnątrz swojego rodzimego kraju, lecz zainteresowanie angielskiego giganta zamieszało mu w głowie. Niewykluczone, że wyląduje on na Emirates Stadium, co w zasadzie przesądzi o dalszych losach Kiwiora. Z nadarzającej się okazji może skorzystać Juventus, który zdaniem “Tuttosport” poważnie rozważa pozyskanie reprezentanta Polski.

Stara Dama pierwotnie także celowała w transfer Calafioriego, lecz ten osiągnął już porozumienie z Arsenalem i jest na dobrej drodze do przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie. Do Włoch miałby tym samym wrócić Kiwior, który współpracował już z Thiago Mottą w Spezzi Calcio. W Turynie panuje przekonanie, że Polak latem będzie dostępny za kwotę w okolicach 15 milionów euro.