Kiwior otrzymał zgodę od Arsenalu. Dwaj włoscy giganci już działają!

Jakub Kiwior może zimą odejść z Arsenalu. Mikel Arteta dał Polakowi zielone światło. "Corriere dello Sport" informuje, że Juventus oraz Napoli pracują nad sprowadzeniem go do siebie.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior opuści Arsenal. W grze giganci Serie A

Jakub Kiwior za czasów Spezii Calcio był pożądany przez największe kluby we Włoszech. Nieoczekiwanie zgłosił się po niego także Arsenal, który w styczniu 2023 roku sprowadził go na Emirates Stadium za niespełna 20 milionów euro. W nowym klubie miał trudne początki, ale wydawało się, że Mikel Arteta uwzględnia go w swoich planach. Poprzedni sezon był dla niego nieco bardziej udany, zwłaszcza kiedy w ekipie Kanonierów zapanowały problemy z kontuzjami. Wówczas Kiwior grał regularnie, lecz na dłuższą metę nie wywalczył miejsca w wyjściowej jedenastce. W tej kampanii zgromadził raptem siedem występów we wszystkich rozgrywkach, przebywając na murawie nieco ponad 300 minut.

Nie pierwszy raz Kiwior jest łączony z opuszczeniem Arsenalu. Do tej pory londyński klub nie zamierzał się z nim rozstawać, lecz zdaniem angielskich mediów nastąpił w tej sprawie przełom. Arteta wyraził zgodę na styczniowy transfer reprezentanta Polski. Najbardziej prawdopodobny kierunek to Włochy – tam Kiwior radził sobie zdecydowanie najlepiej, a jego nazwisko wciąż jest cenione. “Corriere dello Sport” sugeruje, że nad sprowadzeniem go pracują już dwaj krajowi giganci – Juventus oraz Napoli.

Zdaje się, że większe szanse na pozyskanie Kiwiora ma Juventus, gdyż na ławce trenerskiej w Turynie zasiada Thiago Motta, z którym ten współpracował wcześniej za czasów Spezii. Antonio Conte nie zamierza jednak odpuszczać, gdyż przygotowuje się do walki o mistrzostwo.