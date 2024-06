Kimmich na radarze dwóch dużych klubów! Bayern czeka na oferty

ANP / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Al-Ahli i Barcelona zainteresowane transferem Kimmicha

Bayern Monachium po rozczarowującym sezonie zdecydował się na zmianę trenera, a obowiązki po Thomasie Tuchelu przejął Vincent Kompany. Belgijski szkoleniowiec już na samym początku pracy z Bawarczykami może mieć ogromne trudności. Według dziennikarza Floriana Plettenberga niemiecki klub umieścił sześciu piłkarzy na liście transferowej i wysłucha za nich propozycji z innych drużyn. Na wspomnianej liście widnieją nazwiska kluczowych graczy jak Joshua Kimmich, Leon Goretzka czy Kingsley Coman.

Biorąc pod uwagę klasę tych zawodników, zainteresowanie ze strony innych klubów jest tylko kwestią czasu. Najnowsze wieści, które przekazał Gianluigi Longari sugerują, że Joshua Kimmich już znalazł dwóch dużych adoratorów. Niemieckim pomocnikiem interesuje się Al-Ahli oraz FC Barcelona. O ile transfer do Saudi Pro League może być brany pod uwagę ze względu na ogromne zasoby finansowe, którymi dysponują arabskie drużyny, tak przejście do Dumy Katalonii to duża niewiadoma. Blaugrana nie od dziś boryka się z problemami finansowymi. Na transfer gwiazdy pokroju Kimmicha może im po prostu brakować środków.

🚨 Al Ahli 🇸🇦ha mostrato interesse anche per #Kimmich del Bayern Monaco che sta anche valutando una manifestazione di interesse da parte del #Barcelona — Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2024

Al-Ahli latem na pewno będzie poszukiwać nowej gwiazdy, bowiem trener Matthias Jaissle poprosił klub, aby poszukali chętnego na Roberto Firmino. Odejście Brazylijczyka zwolni zatem miejsce dla dodatkowego obcokrajowca w zespole.

Joshua Kimmich w minionym sezonie rozegrał 43 mecze, w których strzelił 2 gole i zaliczył 10 asyst. Obecna umowa 29-latka z Bayernem wygasa za rok w czerwcu. Reprezentant Niemiec wyceniany jest na 50 mln euro.