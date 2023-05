PressFocus Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Real Madryt planuje tego lata kupić Jude’a Bellinghama, ale już myśli nad kształtem drugiej linii za rok

Jak podają hiszpańskie i niemieckie media, latem 2024 roku Królewscy chcą zapolować na Joshuę Kimmicha

Jako, że Niemcowi pozostanie wówczas rok umowy, oczekuje się, że będzie mógł odejść za 80 milionów euro

Kimmich podąży drogą Kroosa? Real Madryt wysoko ceni niemiecką gwiazdę

Real Madryt pracuje nad sfinalizowaniem kupna Jude’a Bellinghama. Trzeba przyznać, że jeśli do tego transferu dojdzie, druga linia Królewskich będzie prezentować się iście imponująco – tym bardziej, że klub doszedł już do porozumienia z Tonim Kroosem oraz Luką Modriciem. Obaj weterani pozostaną na Santiago Bernabeu przez kolejny rok.

Florentino Perez myśli już jednak o kolejnym kroku, a konkretniej – o kształcie drużyny bez wspomnianych pomocników. Jak donosi Diario As, Los Blancos zamierzają za rok zapolować na Joshuę Kimmicha. Wówczas Niemiec będzie zbliżał się do 30. urodzin, ale co ważniejsze, pozostanie mu zaledwie sezon umowy z Bayernem Monachium. Jeśli Hiszpanie zdołają przekonać piłkarza, ma on zapewnić młodej drugiej linii niezbędne doświadczenie i umiejętności. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż Kimmich może też z powodzeniem występować na boku obrony.

Niemiecki Sport uważa, że za rok piłkarz będzie do wyjęcia za 80 milionów euro. Real Madryt uznaje tę kwotę za adekwatną. Z pewnością nie będzie jednak łatwo przekonać 28-latka na pierwsze w karierze opuszczenie ojczyzny.

Kimmich rozegrał w tym sezonie 44 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i 11 asyst.

