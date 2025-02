MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich chciałby trafić do Premier League

Joshua Kimmich budzi ogromne wątpliwości ze względu na przedłużające się rozmowy z Bayernem Monachium. Coraz więcej źródeł przekonuje, że Niemiec może zdecydować się na zmianę klubu. Gwiazdor Die Roten na pewno nie mógłby narzekać na brak zainteresowania, bo już teraz w grze o jego podpis jest kilka wielkich klubów.

Portal Bild przekonywał niedawno, że Bayern zaoferował Kimmichowi podwyżkę do 20 milionów euro, aby przekonać go do pozostania. Natomiast nadal nie zapadła decyzja, co może sugerować, że piłkarz tak naprawdę rozważa przenosiny do innego zespołu.

Pierwszym zainteresowanym klubem jest FC Barcelona, o czym informował serwis Mundo Deportivo. Pozyskanie tak cenionego piłkarza na zasadzie wolnego transferu byłoby idealnym rozwiązaniem dla Dumy Katalonii, która mierzy się z problemami finansowymi.

Tymczasem źródła portalu CaughtOffside twierdzą, że Kimmich skłania się ku przenosinom do Anglii, a tam zainteresowanie wykazują Liverpool oraz Manchester City. Oprócz tego sytuację Niemca monitorują Real Madryt i PSG. Natomiast w przypadku tych dwóch ostatnich klubów nie jest to aż tak silne powiązanie.