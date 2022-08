PressFocus Na zdjęciu: Keylor Navas

Włoskie media informują, że Keylor Navas jest coraz bliższy przenosin do Napoli, które jest o krok od porozumienia z Paris Saint-Germain w sprawie wypożyczenia Kostarykanina.

Napoli odbyło kolejną turę negocjacji z PSG w sprawie transferu Navasa

Rozmowy przebiegają pomyślnie i Kostarykanin jest coraz bliższy transferu do Napoli

W drugą stronę najpewniej powędruje Fabian Ruiz

Napoli i PSG blisko porozumienia w sprawie transferu bramkarza

Dyrektor Napoli, Maurizio Micheli, był w środę we francuskiej stolicy, aby kontynuować rozmowy z PSG. Tematem negocjacji były transfery zarówno Keylora Navasa, jak i pomocnika Fabiana Ruiza, który jest bliski odejścia z Kampanii. Media twierdzą jednak, że te dwie transakcje nie są ze sobą bezpośrednio powiązane.

Jak donosi La Repubblica, rozmowy między Napoli i PSG trwają od jakiegoś czasu, a kolejne negocjacje zmierzają w dobrym kierunku. Zespół z Ligue 1 najwyraźniej daje zielone światło dla przeniesienia Navasa do Kampanii. Transfer powinien zostać w końcu zrealizowany w nadchodzących dniach.

35-letni Kostarykanin już uzgodnił warunki indywidualnej umowy z Napoli. Zawodnik zgodził się na obniżkę pensji, co miało ułatwić negocjacje i przyczynić się do transferu. Navas pragnie odetchnąć świeżym powietrzem po trudnym roku w Paryżu, gdzie musiał dzielić swoje miejsce w składzie z Gianluigim Donnarummą.

Z kolei Fabian Ruiz był w minionym sezonie pewnym punktem w składzie Napoli, dla którego zagrał 38 meczów, strzelając siedem goli i zaliczając pięć asyst. Jednak podczas letniego mercato Azzurri dokonali rewolucji kadrowej i pozbyli się kilku zawodników. Kolejnym, który ma odejść jest właśnie Hiszpan. Wszystko wskazuje na to, że dołączy on do PSG, jednak negocjacje wciąż są w toku.

