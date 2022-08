fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Winks

AS Roma szuka zastępcy dla kontuzjowanego Georginio Wijnalduma. Pomocną dłoń wystawił Tottenham, który zaoferował rzymianom Harry’ego Winksa. Transakcja miałaby przebiec na zasadach rocznego wypożyczenia.

Georginio Wijnaldum doznał kontuzji, która eliminuje go z gry na najbliższych kilka miesięcy

AS Roma zaczęła poszukiwania jego zastępcy. Tottenham zaoferował Włochom Harry’ego Winksa

Anglik nie znajduje się w planach Antonio Conte, dlatego może odejść na wypożyczenie

Londyńczycy wystawiają pomocną dłoń

Włodarze rzymskiego klubu mają za sobą bardzo pracowite lato. Ściągnięci zostali między innymi Paulo Dybala oraz Georginio Wijnaldum, a lada moment ogłoszona będzie współpraca z Andreą Belottim. Przed końcem okienka zespół powinien wzmocnić jeszcze przynajmniej jeden nowy zawodnik.

Wszystko za sprawą kontuzji, jakiej w ubiegłym tygodniu doznał Wijnaldum. Przeprowadzone badania wykazały pęknięcie kości piszczelowej, co wiąże się z operacją i kilkumiesięczną rehabilitacją. Nie wiadomo, czy Holender wróci na piłkarskie boiska jeszcze w 2022 roku.

AS Roma rozpoczęła więc poszukiwania nowego środkowego pomocnika, który uzupełni lukę na czas nieobecności 31-latka. W mediach przewinęło się już wiele ciekawych nazwisk, natomiast do tej pory do żadnych konkretów nie doszło. Pomocną dłoń Włochom wystawia Tottenham, który oferuje im Harry’ego Winksa.

Anglik nie znajduje się w planach menedżera Antonio Conte, zatem w londyńskim klubie zdecydowano o rozstaniu się z nim na zasadach rocznego wypożyczenia. Już wcześniej podobną praktykę stosowano w przypadku między innymi Tanguya Ndombele czy Giovaniego Lo Celso. Jose Mourinho miał już okazję współpracować z nim w przeszłości. Winks ma za sobą przeszło 128 występów na poziomie Premier League. W obecnym sezonie nie zagrał jeszcze w żadnym spotkaniu.

