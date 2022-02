PressFocus Na zdjęciu: Franck Kessie

Franck Kessie wyrasta na jeden z głównych celów transferowych Barcelony. Władze katalońskiego klubu prowadzą już rozmowy z 25-letnim piłkarzem Milanu, który po zakończeniu sezonu będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

FC Barcelona chce latem wzmocnić drugą linię swojego zespołu

Jednym z najpoważniejszych kandydatów jest Franck Kessie

Pomocnik Milanu otrzymał już ofertę ze strony katalońskiego klubu

Kessie z ofertą z Barcelony

Obecna umowa reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej z Milanem obowiązuje tylko do 30 czerwca i nic nie wskazuje na to, aby miała zostać przedłużona. To sprawia, że Kessie jest atrakcyjnym celem dla wielu europejskich klubów, w tym Barcelony, która o jego sprowadzeniu na Camp Nou myśli już od dłuższego czasu.

Jak informuje Gianluca di Marzio, w ostatnich dniach Barcelona zintensyfikowała swoje starania i przedstawiła oficjalną ofertę kontraktu. Kessie w katalońskim klubie mógłby liczyć na wynagrodzenie w wysokości 6,5 miliona euro rocznie.

O ofercie ze strony Barcelony wiedzą już także przedstawiciele Milanu, którzy nie ustają w staraniach mających na celu przekonanie Kessiego do pozostania w klubie. Nie ulega jednak wątpliwości, że obecnie 25-letniemu piłkarzy najbliżej jest na Camp Nou.

Kessie, który zawodnikiem Milanu jest od 2017 roku, obecnie jest jednym z kluczowych elementów drużyny prowadzonej przez Stefano Piolego. W sezonie 2021/22, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, rozegrał 26 spotkań, zdobywając w nich sześć bramek.

