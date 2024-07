Kepa Arrizabalaga zakończył już okres wypożyczenia do Realu Madryt. Hiszpan oczywiście chciałby pozostać na Santiago Bernabeu. Na stole ma natomiast ofertę z Al-Ittihad - donosi "Marca".

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Real zgłosi się po Kepę? Najpierw wyjaśni sprawę z Łuninem

Real Madryt przed startem sezonu 2023/2024 awaryjnie sięgnął po Kepę Arrizabalagę, co było skutkiem bardzo poważnej kontuzji Thibauta Courtoisa. Hiszpański bramkarz trafił na Santiago Bernabeu w ramach wypożyczenia z Chelsea. Miał zagwarantować konkretny poziom pod nieobecność Belga, lecz szybko zawiódł Carlo Ancelottiego. Po kilku niemrawych występach posadził go na ławce Andrij Łunin, dotychczasowy rezerwowy Courtoisa. Ukrainiec udowodnił, że jest bramkarzem wysokiej klasy, imponując przede wszystkim w Lidze Mistrzów, gdzie uratował Królewskich w dwumeczach z Manchesterem City i Bayernem Monachium.

Wypożyczenie Kepy Arrizabalagi dobiegło końca, lecz w Chelsea przyszłości nie ma. Wciąż marzy o pozostaniu na Santiago Bernabeu, a doniesienia o zaskakującym ruchu Realu wzmogła niepewna sytuacja kontraktowa Łunina. Jest związany z madryckim klubem umową tylko do 2025 roku. Po udanym sezonie liczy na regularną grę, lecz przy Courtoisie jest to niemożliwe. Myśli więc o odejściu, co mogłoby się wiązać z ponownym sprowadzenie Kepy Arrizabalagi.

Hiszpan czeka na Królewskich, ale ma także na stole lukratywną propozycję z Al-Ittihad, gdzie mógłby zarobić znacznie większe pieniądze. Real Madryt musi więc zdecydować, czy jakkolwiek zamierza wiązać swoją przyszłość z 29-latkiem. Jeśli nie, ten niezwłocznie przyjmie ofertę i przeniesie się do Arabii Saudyjskiej.