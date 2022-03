fot. Przemysław Szyszka / LechPoznan.pl Na zdjęciu: Tomasz Kędziora (w środku)

Lech Poznań w oficjalnym komunikacie poinformował, że zawodnikiem tej ekipy został Tomasz Kędziora. 27-latek związał się z Kolejorzem umową do końca sezonu.

Tomasz Kędziora zgodnie z medialnymi doniesieniami został nowym zawodnikiem Lecha Poznań

Reprezentant Polski związał się z Kolejorzem umową do końca czerwca tego roku

Niewykluczone, że 27-latek ponowny debiut zaliczy w sobotę w starciu z Jagiellonią

Kędziora ponownie w Lechu

Tomasz Kędziora ostatnio bronił barw Dynama Kijów. W związku z agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę reprezentant Polski musiał się jednak ewakuować z kraju, w którym jest aktualnie mnóstwo zagrożeń.

Kędziora występował w Dynamie od 2017 roku. W tym czasie między innymi wygrł mistrzostwo Ukrainy, a także dwa razy triumfował w Pucharze Ukrainy. Ze stołeczną drużyną zawodnik miał też okazję regularnie grać w Lidze Mistrzów, czy Lidze Europy.

Ostatnio w związku z trudną sytuacją za naszą wschodnią granicą FIFA podjęła decyzję, że piłkarze grający na Ukrainie mogą zmienić klub. Tę okazję wykorzystał Lech, pozyskując solidnego zawodnika do defensywny na kilka miesięcy.

– Tomek to nasz wychowanek, który zdobywał z nami ostatnie mistrzostwo Polski. W zaistniałej sytuacji naturalne było, że chcemy wyciągnąć do niego rękę i pomóc mu, a także jego rodzinie. Tak się stało, że Tomek dołączył do nas przed dwoma tygodniami, trenował z nami, a po zmianie przepisów możemy podpisać kontrakt do końca sezonu – mówi dyrektor sportowy Lecha Poznań – Tomasz Rząsa.

Sam zawodnik również nie krył zadowolenia z faktu, że dołączył do teamu z Poznania. – Czuję się tutaj bardzo dobrze. Miałem przyjemność grać już w Lechu, pamiętam to, co działo się tutaj wcześniej. Trochę ludzi zostało tutaj, może nie w samej drużynie, ale w sztabie czy w pionie klubowym. Zespół się zmienił, ale jest naprawdę wysoka jakość i wszystko, by osiągnąć cele, które zostały założone przed sezonem – mówił piłkarz po parafowaniu kontraktu z Kolejorzem.

Lech w ramach 26. kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Spotkanie odbędzie się w sobotę o 20:00.

Czytaj więcej: Ekstraklasa: Lech zatrzymany w Krakowie [WIDEO]