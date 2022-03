Ekstraklasa: Lech zatrzymany w Krakowie [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Zdenek Ondrasek

W niedzielnym hicie 25. kolejki PKO Ekstraklasy Wisła Kraków zremisowała z Lechem Poznań 1:1. Wynik spotkania otworzył w pierwszej połowie Zdenek Ondrasek, dla któego było to pierwsze trafienie po powrocie do drużyny Białej Gwiazdy. Do wyrównania doprowadził w ostatniej akcji meczu Antonio Milić. Wisła nadal pozostaje bez zwycięstwa w nowym roku, Lech nie wykorzystał potknięcia Pogoni Szczecin, aby wskoczyć na fotel lidera.

Zaraz po rozpoczęciu spotkania mecz został na chwilę przerwany z powodu dużego zadymienia. Po wznowieniu dobrą okazję miał Cisse, ale jego strzał nieznacznie minął bramkę Lecha. Biała Gwiazda już od pierwszych minut postanowiła na zdecydowane ataki. Z czasem kontrolę nad spotkaniem przejmował Lech, który znacznie dłużej utrzymywał się przy piłce. Gracze Kolejorza wymieniali znacznie więcej podań i próbowali atakować pozycyjnie.

Wisła dobrze się broniła i co jakiś czas próbowała się odgryzać swoim rywalom. Tuż przed przerwą znakomitą okazję zmarnował Ondrasek, którego strzał z okolic dziesiątego metra nieznacznie minął bramkę Bednarka. Ale już kilka chwil później Czech zrekompensował się za niewykorzystaną sytuację. Gracz Wisły wykorzystał dużą niefrasobliwość w grze obronnej Lecha i ładnym uderzeniem wpakował pitkę do siatki. To był pierwszy gol Ondraska po powrocie do Wisły. Trzeba przyznać, że gospodarze zasłużenie prowadzili do przerwy.

ONDRASEK! CO ZA GOL! 😱😱😱



Okazji piłkarzom @WislaKrakowSA nie brakowało, ale jak w końcu trafili do siatki, to w świetnym stylu 😎



📺 Oglądamy tutaj: https://t.co/qBsBU2wQPt pic.twitter.com/a2zfoVQwDs — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 13, 2022

Obie drużyny na drugą część spotkane wyszły naładowane dodatkową energią. Wisła dążyła do podwyższenia rezultatu, Lech chciał wyrównać. W 54. minucie Colley wykorzystał duże zamieszanie w polu karnym i podwyższył prowadzenie Wisły. Ostatecznie gol nie został jednak uznany. Sędzia dopatrzył się w tej sytuacji faulu Ondraska na Bednarku. Decyzja była ostateczna, choć nieco kontrowersyjna.

To jak to było z tym drugim golem @WislaKrakowSA… Słusznie nieuznany? 👀



📺 Oglądamy tutaj: https://t.co/bWDlwcTOI6 pic.twitter.com/wo0tExc39x — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 13, 2022

W ostatnich minutach Lech rzucił się do rozpaczliwych ataków. Piłkarze Lecha grali dobrze, z każdą minutą coraz bardziej zagrażali bramce Wisły, ale byli niesamowicie nieskuteczni. Kolejorz dopiął swego dopiero w 97. minucie. Milić wykorzystał dobre dogranie Ba Louy i zaskoczył Biegańskiego strzałem z kilku metrów. Chwilę później arbiter główny zakończył to spotkanie.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej sytuacji z doliczonego czasu gry. Salamon poważnie ucierpiał w starciu o górną piłkę. Zawodnik kulejąc opuścił murawę i zakończył swój udział w tym spotkaniu. Kontuzja kolana wydaje się być dość poważna.

Wisła nie wykorzystała swojej szansy i nie odniosła pierwszego zwycięstwa w tym roku. Piłkarze powinni być jednak zadowoleni z tego cennego punktu wywalczonego z dużo silniejszym Kolejorzem. Lech może żałować, że wskoczył na fotel lidera po wczorajszym remisie Pogoni Szczecin z Cracovią.