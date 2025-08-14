Karol Linetty oficjalnie wylądował w nowym klubie. Polski pomocnik został ogłoszony zawodnikiem tureckiego Kocaelisporu. Umowa 30-latka będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Karol Linetty

Karol Linetty wzmocnił Kocaelispor

Karol Linetty w 2016 roku zdecydował się wykonać duży krok w swojej piłkarskiej karierze. Pomocnik, mając zaledwie 21 lat, podpisał kontrakt z Sampdorią. Przygoda Polaka w Genui trwała przez cztery sezony, by później dołączyć do Torino. Tego lata dobiegła właśnie końca przygoda wychowanka Lecha Poznań w turyńskim zespole, ponieważ jego wygasająca umowa nie została przedłużona.

Od dłuższego czasu mówiło się o Karolu Linettym w kontekście transferu do Kocaelisporu. Tymczasem w czwartkowe popołudnie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowano o przeprowadzce Polaka do Turcji. 30-latek związał się z nowym zespołem umową, która będzie obowiązywała 30 czerwca 2026 roku.

Kocaelispor zabezpieczył się na wypadek dobrej postawy Karola Linettego. Turcy będą mogli skorzystać z opcji przedłużenia współpracy o kolejny rok. Warto zaznaczyć, że 30-latek będzie dzielił szatnię z Mateuszem Wieteską. Defensora jednak prędko nie zobaczymy na boisku. Ostatnio bowiem nabawił się niezwykle poważnej kontuzji.

Karol Linetty na Półwyspie Apenińskim spędził dziewięć lat. Polski pomocnik rozegrał 255 spotkań na boiskach Serie A. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 14 trafień, a także 15 asyst.