Karim Benzema dementuje plotki. “To same kłamstwa”

Karm Benzema uważa, że pogłoski na temat tego, że jest nieszczęśliwy w Arabii Saudyjskiej i chce wrócić do Europy były rozsiewane przez "kłamców". Francuz udzielił wywiadu, w którym podkreślił, że zależy mu na dalszej grze dla Al-Ittihad.

IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Karim Benzema

Benzemę łączono zimą z powrotem do Europy

Ostatecznie nie złożono w tej sprawie oficjalnych ofert

Benzema został w Al-Ittihad

Benzema dementuje pogłoski o transferze

W mediach można było przeczytać o tym, że Karim Benzema jest niezadowolony z przenosin do Saudi Pro League. Sugerowano, że Francuz już w styczniu szukałby transferu do Europy. Z jego usługami łączono między innymi Manchester United.

Teraz, po upływie kilku tygodni, napastnik zabrał w tej sprawie głos. Jak wyjaśnił, tak naprawdę nigdy nie chciał opuścić Saudi Pro League, jednocześnie upierając się, że spekulacje na temat jego chęci powrotu do Europy są fałszywe.

W rozmowie z reporterami Benzema powiedział: – Wróciłem do normalnej gry i teraz jest mi już lepiej. Historia mojego odejścia nie jest prawdziwa i jestem szczęśliwy w Arabii Saudyjskiej. Wszyscy ci, którzy mówią, że chcę wrócić do Europy to kłamcy. Jestem bardzo szczęśliwy w Al-Ittihad. Ze swojej strony nie mam z nikim problemów.

Reprezentant Francji zaprzeczył też doniesieniom, jakoby popadł w konflikt z trenerem drużyny, Marcelo Gallardo. – To też są totalne bzdury. Moje relacje ze szkoleniowcami, a także zawodnikami, są bardzo dobre – dodał.

Odkąd latem Benzema przeniósł się do Al-Ittihad, cieszy się dobrą passą, zdobywając 12 bramek w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach. Dołożył także sześć asyst.