Ronaldo uważa siebie, za najlepszego w historii. Benzema mu odpowiedział

Benzema wskazał najlepszego piłkarza w historii

Cristiano Ronaldo nie ma wątpliwości co do swojego miejsca w historii futbolu. – Robię wszystko na boisku: gram głową, wykonuję rzuty wolne, strzelam obiema nogami. Można mieć różne gusta, ale najbardziej kompletnym zawodnikiem jestem ja. Uważam, że jestem najlepszy w historii – powiedział piłkarz Al-Nassr w rozmowie z Edu Aguirre.

Jego deklaracja natychmiast wywołała reakcję. Karim Benzema, który przez dziewięć lat dzielił szatnię z Portugalczykiem w Realu Madryt, zapytany o swoją opinię, wskazał innego piłkarza. – Każdy ma prawo do własnej opinii, ale dla mnie najlepszy jest Ronaldo z Brazylii – powiedział Francuz, odnosząc się do legendarnego Ronaldo Nazario.

Obaj zawodnicy odnieśli ogromne sukcesy w barwach Królewskich, zdobywając wspólnie cztery trofea Ligi Mistrzów. Po odejściu Cristiano z Madrytu w 2018 roku to Benzema przejął rolę lidera drużyny, co doprowadziło go do zdobycia Złotej Piłki.

Francuz zaznaczył jednak, że nie lubi porównań między zawodnikami. – Każdy ma swoją historię, Cristiano ma swoją i jest świetnym piłkarzem – dodał, kończąc temat wyboru najlepszego piłkarza w historii. Choć debata o „najlepszym w historii” nigdy się nie skończy, różne opinie największych gwiazd futbolu tylko podsycają emocje wokół tej kwestii.