Benzema dołączy do byłego kolegi z Realu? To byłby sensacyjny transfer

Karim Benzema może dołączyć do zespołu, do którego niedawno przeniósł się Sergio Ramos, CF Monterrey - podaje Fichajes. Francuski napastnik ma kontrakt z Al-Ittihad do 2026 roku, ale możliwe jest jego odejście.

Benzema może dołączyć do Sergio Ramosa

CF Monterrey planuje transfer Karima Benzemy, który miałby wzmocnić zespół przed Klubowymi Mistrzostwami Świata 2025. Meksykański klub marzy o sprowadzeniu francuskiego napastnika, którego kontrakt z Al-Ittihad wygasa latem 2026 roku. Byłoby to kolejne wielkie nazwisko po Sergio Ramosie, który niedawno dołączył do zespołu.

Według doniesień były obrońca Realu Madryt osobiście rozmawiał z Benzemą, aby spróbować przekonać go do transferu. Jednak nie będzie to takie proste. W Arabii Saudyjskiej nadal liczą na to, że 37-latek zostanie ze względu na lukratywny kontrakt. Transfer napastnika będzie więc dużym wyzwaniem przez klauzulę wykupu i wysokie zarobki.

Władze Monterrey analizują możliwości i rozważają różne opcje wzmocnienia składu. Ich głównym celem jest sukces w Klubowych Mistrzostwach Świata, a sprowadzenie takich gwiazd jak Ramos i Benzema zwiększyłoby ich szanse na zdobycie prestiżowego trofeum.

Choć sprowadzenie Benzemy będzie trudnym zadaniem, klub chce stworzyć zespół pełen gwiazd, który będzie w stanie walczyć na arenie międzynarodowej.

Zdobywca Złotej Piłki z 2022 roku wciąż prezentuje wysoki poziom. W 18 spotkaniach zdobył 16 bramek i zanotował 5 asyst.

