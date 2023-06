Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

The Atheltic donosi, że Carlo Ancelotti podczas spotkania z władzami Realu Madryt dotyczącym wzmocnień zespołu przed kolejnym sezonem wskazał Harry'ego Kane'a jak główny cel do wzmocnienia ofensywy Królewskich.

Ancelotti chce transferu Kane’a do Realu

Napastnik Tottenhamu prawdopodobnie po sezonie odejdzie z klubu

Królewscy szukają wzmocnienia ofensywy wobec plotek o możliwym transferze Benzemy

Kane następcą Benzemy na Santiago Bernabeu?

Harry Kane od kilku tygodni jest łączony z odejściem z Tottenhmu. Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku, dlatego często spekuluje się na temat jego przyszłości. Napastnik jeszcze nie zdecydował, czy ostatecznie pozostanie w zespole Kogutów, czy zdecyduje się na transfer.

Kapitan reprezentacji Anglii wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Zawodnik jest łączony z wieloma klubami zarówno z Premier League, jak i z najlepszych europejskich lig. Tymczasem The Athletic podaje, że Carlo Ancelotti miał poinformować władze Realu, że jego priorytetem do wzmocnienia ataku jest właśnie Anglik. Wciąż niejasna jest przyszłość Karima Benzemy na Santiago Bernabeu, dlatego Królewscy mogą na poważnie włączyć się do walki o napastnika Tottenhamu.

Ale to nie jeden wielki transfer, nad którym pracuje Real Madryt. Mówi się, że Królewscy są coraz bliżsi pozyskania Jude’a Bellinghama z Borussii Dortmund. Według mediów transfer młodego Anglika jest już tylko kwestią czasu.

