Kamil Jóźwiak może wrócić do Ekstraklasy. To byłby hit transferowy

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak

Kamil Jóźwiak łączony z Jagiellonią Białystok

Niewykluczone, że Kamil Jóźwiak podczas trwającego zimowego okienka transferowego wróci do PKO BP Ekstraklasy. Skrzydłowy prowadzi bowiem zaawansowane negocjacje z Jagiellonią Białystok i strony są już bliskie dojścia do konsensusu co do warunków kontraktu indywidualnego – ujawnił Szymon Mierzyński z portalu “WP Sportowe Fakty”. Niewiadomą pozostaje forma transakcji, co trzeba ustalić z aktualnym klubem 26-latka, czyli Granadą. Zawodnik jest związany z hiszpańskim zespołem do 30 czerwca 2025 roku.

Jednak emocje w sprawie tego transferu nieco studzi Tomasz Włodarczyk z serwisu “Meczyki.pl”, który uważa, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Kamil Jóźwiak dopiero uda się na spotkanie z dyrektorem sportowym Granady i jeżeli dostanie zielone światło na przeprowadzkę, to rozpocznie rozmowy z Dumą Podlasia, a kluby będą negocjować warunki ewentualnej transakcji. Dziennikarz potwierdza, że Jagiellonia Białystok jest od dawna zainteresowana lewym napastnikiem, ale nie wiadomo, czy dojdzie do transferu.

Mistrz Ekstraklasy do końca tygodnia chce sprowadzić nowego skrzydłowego i przekonamy się, czy ostatecznie uda mu się zakontraktować 22-krotnego reprezentanta Polski. Warto dodać, że Kamil Jóźwiak w drużynie z Podlasia dzieliłby szatnię ze swoim przyjacielem – Mateuszem Skrzypczakiem. 26-letni piłkarz wcześniej grał w Charlotte FC, Derby County oraz Lechu Poznań, a koszulkę drugoligowej Granady przywdziewa od lutego 2024 roku.