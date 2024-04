Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Leeds United myśli nad sprowadzeniem swojego byłego piłkarza

W kręgu zainteresowań klubu znalazł się Kalvin Phillips

Manchester City na sprzedaży pomocnika ma zarobić ok. 30 milionów euro

Kalvin Phillips może wrócić do Leeds United

Kalvin Phillips od prawie roku szuka drogi ucieczki z Manchesteru City. Anglik popadł w konflikt ze szkoleniowcem Obywateli. Pep Guardiola otwarcie w mediach skrytykował pomocnika, co nie spodobało się zawodnikowi. Ostatecznie 28-latek zimą udał się na wypożyczenie do West Hamu United.

Mimo wypożyczenia Kalvin Phillips nie spisuje się najlepiej w barwach Młotów. Do gry środkowego pomocnika jest dużo zastrzeżeń, a to powoduje, że najprawdopodobniej reprezentant Anglii latem wróci do Manchesteru. Jak donosi The Sun, pomocną dłoń do piłkarza może wciągnąć Leeds United. Pawie w przypadku awansu do Premier League będą chciały sprowadzić Phillipsa ponownie na Elland Road. Brytyjski dziennik sugeruje, że kwota transferu może oscylować w granicach 30 milionów funtów.

Phillips, póki co w West Hamie rozegrał 7 spotkań w lidze, a na boisku przebywał łącznie przez 291 minut. Kontrakt z The Citiziens ma ważny do 2028 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 28 milionów.