Prezes Bayernu Monachium Oliver Kahn potwierdził, że FC Barcelona przedstawiła jego klubowi satysfakcjonującą ofertę w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Obie strony zawarły na razie tylko ustne porozumienie.

Według nieoficjalnych informacji Bayern Monachium zdecydował się na przyjęcie opiewającej łącznie na 50 milionów euro oferty ze strony katalońskiego klubu i Robert Lewandowski wkrótce zostanie oficjalnie piłkarzem Barcelony.

Oliver Kahn jeszcze kilka tygodni temu zapewniał, że Bayern nie zamierza sprzedawać Lewandowskiego, którego obowiązuje jeszcze roczna umowa z klubem. Teraz zmienił jednak zdaniem, podkreślając, że od tamtej pory sytuacja znacznie się zmieniła.

– Poprzez “basta” kończysz dyskusję. I właśnie tego wtedy chciałem, bo jeszcze dwa miesiące temu nie mieliśmy ani oferty dla Roberta, ani alternatywy w zasięgu wzroku. Od tego czasu sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Ostatecznie FC Barcelona zaoferowała kwotę, za którą sprzedaż ma dla nas absolutny sens. Dodatkowo ostatnio odnieśliśmy duży sukces na rynku transferowym i pozyskaliśmy Sadio Mane, zawodnika absolutnie światowej klasy w ofensywie. W związku z tym osiągnęliśmy teraz porozumienie z Barceloną. Na razie jednak tylko ustnie, umowa nie została podpisana – powiedział Kahn w wywiadzie udzielonym Bildowi.

Kahn nie uważa również, aby zajmowanie mocnego stanowiska w tamtym okresie było błędem. – W tym czasie było to z mojego punktu widzenia absolutnie słuszne i konieczne. Moim jedynym zadaniem jest zawsze osiąganie tego, co najlepsze dla Bayernu. Zawsze siedzieliśmy na miejscu kierowcy i zawsze działaliśmy z pozycji siły. I w końcu, naszym zdaniem, najlepiej było dać Robertowi zielone światło. My jak Bayern możemy bardzo dobrze żyć z tym, jak potoczyła się sytuacja – dodał prezes klubu.

Prezes Bayernu wykluczył także możliwość ewentualnego zablokowania sprzedaży Lewandowskiego przez radę nadzorczą klubu. – Nie, to nie jest możliwe. To decyzja podjęta przez zarząd ze mną jako prezesem. Oczywiście zawsze jesteśmy dobrze skoordynowani z całą radą nadzorczą z Herbertem Heinerem na czele – dodał.

