fot. PressFocus Na zdjęciu: Damian Kądzior

Damian Kądzior w tym sezonie wciąż dochodzi do siebie po kontuzji kostki. Waży się też przyszłość doświadczonego zawodnika. W ostatnich tygodniach dużo mówiło się o transferze piłkarza do Lecha Poznań. Dziennikarz Sebastian Staszewski przekazuje natomiast, że ofertę w sprawie zawodnika Piasta Gliwice złożył Hapoel Beer Szewa.

Piast Gliwice może zostać niebawem poważnie osłabiony

Sebastian Staszewski z Interia.pl przekazał, że Damian Kądzior otrzymał oferte z Hapoelu Beer Szewa

Polski klub na transakcji z udziałem 30-latka może zarobić 500 tysięcy euro

Kądzior spróbuje jeszcze raz swoich sił za granicą?

Damian Kądzior trafił do Piasta Gliwice latem 2021 roku. Sześciokrotny reprezentant Polski jak na razie rozegrał w drużynie dowodzonej przez Waldemara Fornalika w 37 meczach, notując w nich siedem trafień i osiem asyst.

Ciekawe wieści na temat Kądziora przekazał dziennikarz Sebastian Staszewski z Interia.pl, ujawniając, że 30-letni zawodnik otrzymał ofertę z Hapoel Beer Szewa.

Urodzony w Białymstoku zawodnik wcześniej był łączony z przeprowadzką do Lecha Poznań. Wygląda na to, że ostatecznie nic z tego nie wyjdzie. Sam zawodnik w rozmowie z Paweł Czado z Interia.pl przekazał, że temat jego przeprowadzki do aktualnych mistrzów Polski, jest zamknięty.

Realne jest natomiast dołączenie Kądziora do jednego z teamów zagranicznych. Po ofensywnego polskiego zawodnika zgłosił się Hapoel Beer Szewa, oferując podobno 500 tysięcy euro za 30-latka.

Kądzior w tej kampanii zaliczył tylko jeden mecz. Zagrał przez 23 minuty w boju przeciwko Zagłębiu Lubin przegranym przez gliwiczan 0:1.

