Kozłowski opuści Brighton? Polak o krok od transferu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski może wylądować w Gaziantepsporze

Kacper Kozłowski wraz z końcem sezonu zakończył swoje dwuletnie wypożyczenie do Vitesse Arnhem. Polski pomocnik wrócił już do Brighton & Hove Albion, z którym przygotowuje się do nowego sezonu. Szanse pozostania 20-latka w angielskim klubie są bardzo małe, a na dodatek pojawiły się informacje o jego potencjalnej przeprowadzce do Turcji.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Kacper Kozłowski znalazł się na celowniku Gaziantepsporu. Faktycznie może być coś na rzeczy, bowiem włoski dziennikarz zdradził, że Turcy wysłali oficjalną ofertę Brighton & Hove Albion za Polaka. Do sfinalizowania przeprowadzki 20-letniego pomocnika potrzebne będą do dopięcia jeszcze ostatnie szczegóły.

Anglicy niespecjalnie wiążą przyszłość z Kacprem Kozłowskim. Fabrizio Romano poinformował, że „Mewy” są gotowe dać zielone światło na stały transfer polskiego pomocnika do Gaziantepsporu.

Kacper Kozłowski nie ma na koncie występu w seniorskiej drużynie Brighton & Hove Albion. Polak zagrał tylko w młodzieżowym zespole „Mew”. 20-latek natomiast podczas dwuletniej przygody w Vitesse Arnhem rozegrał aż 63 spotkania. W tym czasie wychowanek Pogoni Szczecin zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć 10 asyst.

