Juventus znów liczy na sprzedaż młodych zawodników. Już raz na tym stracił

Juventus walczy o powrót do Ligi Mistrzów, ale już dziś rozważa decyzje, które ukształtują sezon 2025/26. W centrum uwagi znalazła się grupa młodych zawodników, których potencjalne odejścia mogą przynieść klubowi cenny zysk.

Savona, Mbangula i Rouhi mogą latem opuścić Juventus

Juventus koncentruje się obecnie na finiszu sezonu Serie A, walcząc o miejsce w pierwszej czwórce, co zapewni awans do Ligi Mistrzów i solidny zastrzyk finansowy. Równolegle jednak w gabinetach trwają analizy, które dotyczą przyszłości młodych zawodników. Klub chce jak najlepiej wykorzystać ich potencjał zarówno sportowy, jak i ekonomiczny.

Na pierwszym planie znajdują się Nicolo Savona, Samuel Mbangula i Jonas Rouhi. Cała trójka ma za sobą przełomowy sezon, choć każdy z nich odgrywał inną rolę. Savona, rocznik 2003, został ponownie wprowadzony do składu przez Igora Tudora jako półśrodkowy obrońca w systemie z trójką z tyłu. Znany z występów w drużynie Next Gen, udowodnił, że potrafi odnaleźć się na poziomie pierwszej drużyny. Jego uniwersalność czyni go łakomym kąskiem na rynku transferowym.

Mbangula natomiast, mimo że ostatnio rzadziej pojawiał się na boisku, pokazał się z bardzo dobrej strony wcześniej – od debiutanckiego gola z Como, po trafienie w Lidze Mistrzów przeciwko PSV. Wzrost jego wartości rynkowej jest niezaprzeczalny i już dziś wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów.

Rouhi miał mniej okazji do gry w pierwszej drużynie, ale Juventus nadal widzi w nim potencjał. Jako wychowanek może przynieść klubowi czysty zysk nawet przy umiarkowanej kwocie transferu – scenariusz często wykorzystywany przy sprzedaży graczy akademii.

Media przypominają jednak, że przed rokiem Stara Dama prowadziła podobną politykę transferową i sprzedała Deana Huijsena do Bournemouth za 15 mln euro. Obecnie Hiszpan jest łączony z wieloma europejskimi gigantami futbolu, a letni transfer może oscylować nawet wokół 60 mln euro.