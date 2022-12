fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Sergej Milinković-Savić osiągnął porozumienie z Juventusem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Na przeszkodzie stoi Lazio, które woli sprzedać swojego pomocnika do Anglii.

Juventus stara się o transfer reprezentanta Serbii

Sergej Milinković-Savić dogadał się już ze “Starą Damą”

Lazio nie godzi się na oferowane pieniądze

Rzymianie chcą sprzedać gwiazdę do Anglii

O potencjalnych przenosinach Sergeja Milinkovicia-Savicia do klubu z europejskiej czołówki mówiło się już od dłuższego czasu. Nie doszło do nic na skutek postawy Lazio, które konsekwentnie stawiało wygórowane żądania. W swoich rękach rzymianie mają już coraz mniej argumentów, bowiem umowa reprezentanta Serbii wygasa w połowie 2024 roku. To oznacza, że w niedalekiej przyszłości konieczna będzie sprzedaż, jeśli władze nie chcą stracić go za darmo.

Poważne kroki w stronę transferu poczynił Juventus, który zdołał już dojść z zawodnikiem do porozumienia, jeśli chodzi o warunki indywidualnego kontraktu. “La Gazzetta dello Sport” przekonuje, ze jego zarobki miałyby wynieść sześć milionów euro za sezon gry.

Na przeszkodzie do finalizacji transakcji stoi Lazio, które nie zamierza przystawać na ofertę Juventusu. “Stara Dama” nie chce przekroczyć 40 milionów euro, co dla rzymian stanowi zdecydowanie za mało. Uważa się, że włoski klub poczeka do lata, bowiem wtedy powinny pojawić się oferty klubów z Premier League.

Milinković-Savić nie przestaje zachwycać na boiskach Serie A. W obecnym sezonie rozegrał na włoskich boiskach 14 meczów, a jego dorobek wynosi trzy trafienia oraz siedem asyst.

