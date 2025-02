Juventus zarobił fortunę na wychowankach. Wystarczyły dwa okienka

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus zarabia na NextGen – ponad 100 milionów euro w dwa okienka

Juventus od lat rozwija swój projekt NextGen, a jego efekty widać nie tylko na boisku, ale i w bilansach finansowych klubu. Jak podaje “La Gazzetta dello Sport”, w dwóch ostatnich okienkach transferowych – latem 2024 i zimą 2025 – sprzedaż wychowanków przyniosła Starej Damie aż 103 miliony euro.

Największy wpływ na tę kwotę miał transfer Matiasa Soule, który latem 2024 roku trafił do Romy za 25,6 miliona euro. Wysokie zyski przyniosły również sprzedaże Deana Huijsena do Bournemouth za 15,2 miliona euro plus bonusy oraz Enzo Barrenechei i Samuela Ilinga Juniora do Aston Villi za łączną sumę 22 milionów euro.

W ostatnich miesiącach z Juventusem pożegnali się również Kaio Jorge, Koni De Winter oraz Hans Nicolussi Caviglia. Najnowszym ruchem jest transfer Nicolo Fagiolego do Fiorentiny. Toskańczycy zapłacili 2,5 miliona euro za jego wypożyczenie, a latem będą zobowiązani do wykupu za 13,5 miliona euro plus 3 miliony w bonusach.

Juventus jako pierwszy klub we Włoszech stworzył drugą drużynę występującą w Serie C – Juventus NextGen. Dzięki temu młodzi zawodnicy zamiast grać w rozgrywkach młodzieżowych mogą rywalizować na profesjonalnym poziomie, co przyspiesza ich rozwój i ułatwia późniejszą sprzedaż. Finansowe efekty tej strategii pokazują, że projekt NextGen to nie tylko inwestycja w przyszłość sportową, ale i stabilne źródło dochodów dla klubu.