Imago / Ettore Griffoni Na zdjęciu: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz od stycznia jest piłkarzem Juventusu

Włoski klub wypożyczył go do końca sezonu z możliwością wykupu z Southampton

Stara Dama chce zmienić warunki umowy

Juventus chciałby zmienić warunki umowy ws. Alcaraza

Juventus miał spokojne zimowe okno transferowe, bowiem do Turynu zawitało tylko dwóch nowych piłkarzy. Jednym z nich był wypożyczony z Southampton – Carlos Alcaraz. Stara Dama za półroczny pobyt Argentyńczyka na Allianz Stadium zapłaciła ok. 3.9 miliona euro plus dodatkowe 1.9 miliona w bonusach. W kontrakcie zawarto również klauzulę wykupu w wysokości 49.5 milionów euro.

Z najnowszych informacji dziennikarza Nicola Balice z portalu Calciomercato.com wynika, że Juventus chce renegocjować warunki umowy z Southampton. Zdaniem Włocha nowy plan Bianconerich obejmuje wypożyczenie na kolejny sezon pomocnika z umieszczeniem w kontrakcie obowiązkowej klauzuli wykupu. Stara Dama nie chce zaledwie po 5 miesiącach pobytu 21-latka płacić tak dużej kwoty za jego transfer.

Nicola Balice przekonuje, że w ewentualną transakcję może zostać włączony Matias Soule, który znajduje się w kręgu zainteresowań Southampton.

Carlos Alcaraz od momentu dołączenia do Juventusu zagrał zaledwie w dwóch meczach w Serie A. Wcześniej w barwach angielskiego klubu uzbierał liczbę 26 występów, w których strzelił 4 gole i zaliczył 3 asysty.