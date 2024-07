Juventus wreszcie sprzedał dwóch piłkarzy. Teraz rusza po swój główny cel

Juventus jest o krok od złożenia ulepszonej oferty dla Atalanty za Teuna Koopmeinersa, po tym jak we wtorek klub oficjalnie sfinalizował transfery wychowanków Matiasa Soule i Deana Huijsena pozyskując środki na sprowadzenie gwiazdy La Dei.

Juventus intensyfikuje starania o Teuna Koopmeinersa

Juventus zgodził się sprzedać Matiasa Soule do Romy za kwotę 25,6 miliona euro, płatną przez cztery lata, plus dodatkowe 4 miliony euro w bonusach. Z kolei Huijsen przyniósł klubowi 15,2 miliona euro dochodu plus 3 miliony euro w bonusach. Dodatkowo, Bianconeri zapewnili sobie klauzule dotyczące przyszłych transferów dla obu zawodników.

Te dwa transfery zapewniły Juventusowi ponad 40 milionów euro gwarantowanego dochodu, nie licząc bonusów związanych z osiągnięciami zawodników. Ten zastrzyk finansowy ma posłużyć do złożenia ulepszonej oferty dla Atalanty za Teuna Koopmeinersa, który jest głównym celem Starej Damy na letnie mercato.

Juventus pierwotnie złożył ofertę w wysokości 45 milionów euro za holenderskiego reprezentanta, ale ta propozycja szybko została odrzucona, a La Dea zażądała 60 mln euro. Dzięki funduszom z transferów Soule i Huijsena, klub jest teraz w stanie zbliżyć się do tej kwoty i zwiększyć swoją ofertę. Dodatkowym źródłem oszczędności dla Starej Damy jest odejście Adriena Rabiota, którego kontrakt wygasł pod koniec czerwca. Klub oferował Francuzowi dwuletnie przedłużenie o wartości 7,5 miliona euro rocznie, jednak Rabiot odrzucił tę ofertę, a Juventus postanowił skupić się na innych celach transferowych.

Ponadto, możliwe jest także odejście Federico Chiesy, któremu za dwanaście miesięcy wygasa kontrakt na Allianz Stadium. Klub wolałby go sprzedać teraz, aby uniknąć utraty zawodnika za darmo za rok.

Zbliżający się transfer Teuna Koopmeinersa jest postrzegany jako kluczowy ruch dla Juventusu, który stara się wzmocnić swoją linię pomocy przed nadchodzącym sezonem. Holender ma wnieść do drużyny kreatywność i umiejętność kontrolowania tempa gry i uzupełnić środek pola stworzony razem z Thuramem i Douglasem Luizem.