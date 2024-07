Juventus szuka ciekawych opcji do ofensywy. Interesuje się graczem Porto

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Galeno

Galeno wysoko na liście życzeń Juventusu

Juventus pod przewodnictwem nowego trenera Thiago Motty, stawia na świeże podejście do budowy zespołu. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest sprzedaż Federico Chiesy, co pozwoli na inwestycje w nowych zawodników, którzy będą lepiej pasować do wizji nowego trenera. Chiesa wzbudza dość duże zainteresowanie na rynku transferowym, dlatego Stara Dama liczy na spore pieniądze i krótkie negocjacje.

W ostatnich dniach dyrektor sportowy Juventusu, Cristiano Giuntoli, spotkał się z agentami skrzydłowego Borussii Dortmund, Karima Adeyemiego, aby ustalić warunki ewentualnego transferu, Mający 22 lata zawodnik został uznany za idealne wzmocnienie dla drużyny Thiago Motty, który chce mieć w swoim składzie młodego i dynamicznego zawodnika.

Dziennik “La Gazzetta dello Sport” informuje natomiast, że Juventus prowadzi także intensywne rozmowy z Porto w sprawie transferu Galeno. Klub z Turynu stara się uzyskać zniżkę na klauzulę wykupu zawodnika, która wynosi 60 milionów euro. 26-letni Galeno przyciągnął uwagę klubów z Premier League, ale podobno poprosił swoich agentów o priorytetowe traktowanie oferty od Starej Damy. Obecnie wskazuje się, że możliwe jest zawarcie umowy w przedziale 30-40 milionów euro plus dodatkowe bonusy.

Jeśli Juventusowi uda się sfinalizować transfer Galeno, zespół z Turynu zyska wartościowego skrzydłowego, który wniesie do zespołu sporo świeżości i nowych możliwości w ofensywie.

