Cristiano Ronaldo może wkrótce rozstać się z Juventusem. Tymczasem La Gazzetta dello Sport przedstawiła trzyosobową listę piłkarzy, którzy mogliby zastąpić Portugalczyka.

Cristiano Ronaldo jest zdecydowany na rozstanie z Juventusem

Działacze Starej Damy poszukują ewentualnego następcy Portugalczyka

La Gazzetta delklo Sport ułożyła listę życzeń wielokrotnych mistrzów Serie A

Kto zastąpi Ronaldo w Juve?

Cristiano Ronaldo ma umowę z Juve do końca czerwca 2022 roku i nie chce jej przedłużać. W związku z tym klub z Turynu może być zmuszony sprzedać zawodnika. Chętny na pozyskanie 36-latka wydaje się Manchester City, który miałby zapłacić za piłkarza nie mniej niż 25-30 milionów euro.

Ronaldo podobno prowadzi już rozmowy z działaczami mistrzów Premier League. Specjalnie w tej sprawie do Turynu przybył menedżer zawodnika Jorge Mendes, aby spotkać się ze swoim klientem.

Sprawę transferu Ronaldo komplikuje to, że Man City nie chce płacić za zawodnika. W związku z tym w grę wchodzi wymiana piłkarzy plus ewentualna dopłata. Stara Dama najbardziej chce Gabriela Jesusa wycenianego na mniej więcej 60 milionów euro, ale angielski klub nie jest na takie rozwiązanie chętny.

Włoscy dziennikarze wskazują natomiast piłkarzy, którzy mogliby wypełnić lukę po CR7 w Juve. Na liście życzeń Bianconerich mają znajdować się: Mauro Icardi, Moise Kean i Luka Jović.

Moise Kean rozstał się z Juve w 2019 roku, przenosząc się za 30 milionów euro do Evertonu. Mauri Icardi to z kolei zawodnik, który już od wielu miesięcy jest na radarze Juventusu. Piłkarz co prawda aktualnie leczy kontuzję, ale i tak klub z Turynu ma być nim zainteresowany. Luka Jović jest natomiast zawodnikiem Realu Madryt, z którym nie są w tej ekipie wiązane duże nadzieje.

Tymczasem ciekawie wiadomości podał Tuttosport. Podobno na celowniku Juve jest też Anthony Martial.

