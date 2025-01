Juventus skorzysta na problemach Barcelony? Może wypożyczyć gwiazdę

Independent Photo Agency / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Motta i Laporta

Araujo na celowniku Juventusu

Ronald Araujo stał się jednym z głównych celów transferowych Juventusu na zimowe okno transferowe, o czym informowała między innymi “La Gazzetta dello Sport”. Zawodnik, który przez długi czas zmagał się z kontuzją mięśnia dwugłowego uda, w tym sezonie nie miał okazji regularnie grać pod wodzą Hansiego Flicka.

Araujo ma kontrakt z Barceloną ważny do czerwca 2026 roku, ale dla Blaugrany obecne okno transferowe to kluczowy moment, by ewentualnie zarobić na jego sprzedaży. W czerwcu piłkarz wejdzie w ostatni rok umowy, co może znacząco obniżyć jego wartość rynkową. Problemem dla wielu potencjalnych nabywców jest jednak jego wynagrodzenie wynoszące 6 milionów euro rocznie, które może odstraszać zainteresowane kluby.

Juventus, który szuka wzmocnienia defensywy, widzi w Araujo idealnego kandydata. Urugwajczyk wyróżnia się zarówno warunkami fizycznymi, jak i wysokimi umiejętnościami technicznymi. Thiago Motta uznaje go za doskonałe uzupełnienie składu, mimo że preferuje obrońcę lewonożnego.

Negocjacje pomiędzy Juventusem a Barceloną już trwają, twierdzi “Calciomercato”. Bianconeri proponują wypożyczenie z opcją wykupu, jednak Katalończycy wolą transfer definitywny, aby od razu uwolnić budżet płacowy. Sytuacja finansowa Barcelony związana z limitem wynagrodzeń może jednak wpłynąć na ostateczne stanowisko klubu. Władze Blaugrany mają trudności z rejestracją zawodników, takich jak Dani Olmo i Pau Víctor, co zmusza je do rozważenia szybkich działań w zakresie sprzedaży piłkarzy. Wypożyczenie Urugwajczyka mogłoby być jednym z kroków, które pomogłyby rozwiązać te problemy.