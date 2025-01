Juventus planuje wzmocnić defensywę w zimowym okienku. Stara Dama interesuje się wieloma piłkarzami. Teraz do tego grona dołączył Ronaldo Araujo z FC Barcelony - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Ronald Araujo wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus w obecnym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Podopieczni Thiago Motty co prawda mieli bardzo dobre wejście w kampanię, ale od momentu kontuzji Gleisona Bremera wszystko się posypało. Reprezentant Brazylii nabawił się poważnego urazu, który eliminuje go z gry prawdopodobnie do końca sezonu. Stara Dama zatem w zimowym okienku transferowym chce pozyskać nowego szefa defensywy.

W ostatnich tygodniach w mediach przewijało się sporo nazwisk łączonych. Juventus ma mieć na swoim radarze choćby Milana Skriniara czy Davida Hancko. Jednak najnowsze informacje w tej sprawie otrzymujemy od „La Gazzetty dello Sport”. Otóż na celowniku Starej Damy znalazł się Ronaldo Araujo z FC Barcelony.

Różowy dziennik zdradza, że Cristiano Giuntoli lada moment zabierze się do pracy. Dyrektor sportowy Juventusu odbędzie rozmowy z Dumą Katalonią, aby sprowadzić dostępność reprezentanta Urugwaju. Włosi rozważają pozyskanie defensora na zasadzie wypożyczenia.

Ronaldo Araujo w obecnym sezonie rozegrał tylko jedno spotkanie. Taki stan rzeczy był spowodowany problemami zdrowotnymi urugwajskiego gracza. Obrońca FC Barcelony rozegrał pełne 90 minut w starciu z UD Barbastro w Pucharze Króla.