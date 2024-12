Juventus przymierza się do transferu gwiazdy Feyenoordu. Dyrektor potwierdził

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Giuntoli

Hancko jednym z celów Juventusu do wzmocnienia defensywy

Juventus przeżywa trudny okres w Serie A, Choć pozostaje niepokonany, aż 10 remisów w 17 meczach sezonu to zdecydowanie za mało, by myśleć o walce o mistrzostwo. Pomijając wygrany mecz z Monzą, poprzednie cztery mecze ligowe zakończyły się podziałem punktów, w tym rozczarowującym remisem z ostatnią w tabeli Venezią. Mimo to, wygrana 4:0 nad Cagliari w Pucharze Włoch wprowadziła nieco optymizmu do drużyny.

Cristiano Giuntoli potwierdził, że priorytetem Juventusu na zimowe okienko transferowe jest wzmocnienie defensywy. Jednym z głównych celów Bianconerich jest David Hancko z Feyenoordu. – Przyglądamy się. Hancko to dobry zawodnik, którego obserwujemy od jakiegoś czasu. Nie jest jedyny, ale z pewnością musimy coś zrobić w obronie – powiedział dyrektor Juventusu w rozmowie z DAZN.

Kontuzje wciąż utrudniają pracę Thiago Motcie – na mecz z Monzą nie mogli pojechać m.in. Danilo, Timothy Weah, Gleison Bremer czy Douglas Luiz. Wobec takich problemów kadrowych poszukiwanie nowych zawodników staje się koniecznością.

W kontekście zimowego okienka transferowego pojawiają się pytania o potencjalne odejścia zawodników, w tym Nicolo Fagiolego czy Douglasa Luiza. Jednak Giuntoli wyklucza duże zmiany kadrowe w ofensywie. – Naszym celem jest teraz uzupełnienie luk w obronie. Nie chcemy tracić nikogo, ale zobaczymy, co przyniesie rynek transferowy – przyznał dyrektor.

