Juventus pozbył się Keana. I rusza po nowego zawodnika

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Moise Kean

Thuram blisko transferu do Juventusu

Transfer Moise Keana do Fiorentiny jest praktycznie pewny, według doniesień “Sky Sport”. Ekspert transferowy Gianluca Di Marzio informuje, że Fiorentina zapłaci 13 milionów euro plus 5 milionów euro w formie bonusów za włoskiego napastnika. Dwa z tych pięciu milionów najpewniej zostaną wypłacone, ponieważ cele do zrealizowania są banalnie proste. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku kolejnych trzech z uwagi, że dotyczą bezpośrednio formy zawodnika, która w minionym sezonie była daleka od ideału.

Te doniesienia potwierdza również Romeo Agresti przekonując, że Fiorentina i Juventus osiągnęły porozumienie. Kean już uzgodnił warunki osobiste z Fiorentiną, która pozbyła się Andrei Belottiego po sześciomiesięcznym wypożyczeniu na Artemio Franchi. Napastnik nie zagrzał jednak miejsca w Romie i szybko trafił do Como w ramach transferu definitywnego.

Tuttosport poinformował z kolei, że Juventus zamierza zainwestować dochód ze sprzedaży Moise Keana w pomocnika Nice, Khephrena Thurama, brata napastnika Interu, Marcusa. Juventus liczy, że Thuram będzie dostępny za kwotę podobną do tej uzyskanej za Keana, biorąc pod uwagę, że Francuzowi pozostał tylko rok kontraktu. To młody i utalentowany pomocnik, który może być kluczowym wzmocnieniem w środkowej linii Starej Damy, która szuka świeżej krwi i nowych możliwości w nadchodzącym sezonie.

