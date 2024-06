Napoli ociepliło stosunki z gwiazdorem. Transfer oddala się

Napoli odbyło indywidualne spotkanie z Khvicha Kvaratskhelią w Niemczech, co może okazać się kluczowe w kontekście jego przyszłości w klubie. Gianluca Di Marzio donosi, że relacje obu stron ociepliły się po ostatnich wydarzeniach, które wstrząsnęły klubem.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Szanse na pozostanie Kvaratskhelii w Napoli zwiększyły się

Khvicha Kvaratskhelia, który bierze udział w mistrzostwach Europy z reprezentacją Gruzji, strzelił kluczowego gola, który pomógł jego drużynie awansować do 1/8 finału po historycznym zwycięstwie nad Portugalią. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele spekulacji dotyczących przyszłości skrzydłowego w Napoli, szczególnie w kontekście poważnego zainteresowania ze strony Paris Saint-Germain. Pomimo że Antonio Conte i klub wykluczyli sprzedaż, jego agent Mamuka Jugeli nadal sugerował możliwe odejście.

Gianluca Di Marzio donosi, że prezes Napoli, Aurelio De Laurentiis, oraz dyrektorzy Andrea Chiavelli i Giovanni Manna polecieli do Dusseldorfu na spotkanie z Kvaratskhelią, aby podkreślić jego znaczenie i centralną rolę w nowym projekcie Conte. Choć nie osiągnięto ostatecznego porozumienia, spotkanie było pozytywnym krokiem naprzód, a 23-latek wydaje się zadowolony z perspektywy dalszej gry w stolicy Kampanii, mimo braku europejskich pucharów.

Podczas gdy PSG nadal wyraża poważne zainteresowanie transferem gruzińskiego gwiazdora, Napoli jasno dało do zrozumienia, że Khvicha Kvaratskhelia jest kluczowym elementem ich planów na przyszłość. Zarówno Conte, jak i zarząd klubu wierzą, że skrzydłowy odegra ważną rolę w następnym Serie A.

Spotkanie w Niemczech było ważnym sygnałem, że obie strony są gotowe nadal współpracować. Kvaratskhelia, mimo pokus z innych klubów, wydaje się skłonny do pozostania w Napoli, co z pewnością ucieszy kibiców. Z pewnością jest to dobry prognostyk, choć wydaje się, że obecnie nie można całkowicie wykluczyć jego odejścia, ponieważ PSG nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.

Zobacz również: Arteta gotowy na sprzedaż gwiazdy. Skład chce budować na innych zawodnikach