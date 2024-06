Juventus jest na ostatniej prostej, aby sfinalizować umowę wymiany zawodników z Aston Villą. Jak donosi znany dziennikarz Romeo Agresti porozumienie zostało osiągnięte i pozostają jedynie formalności, by Douglas Luiz stał się zawodnikiem Starej Damy.

BMD Images / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz zostanie zawodnikiem Juventusu

Według raportu Romeo Agrestiego, Douglas Luiz praktycznie zgodził się na warunki indywidualnego kontraktu z Juventusem. Oznacza to, że obie strony są bliskie osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie tego transferu. Juventus ma zapłacić Aston Villi około 20 milionów euro oraz włączyć w umowę Westona McKenniego i Ilinga-Juniora. Agresti napisał na platformie “X”, że to już “ostatnie metry i umowa zostanie sfinalizowana”. To wielki dzień dla Bianconerich, którzy są nie tylko na skraju podpisania umowy z Douglasem Luizem, ale także planują ogłosić Thiago Mottę jako swojego nowego trenera.

Transfer Douglasa Luiza może okazać się kluczowy dla Juve, zważywszy na jego umiejętności i wszechstronność na boisku. Luiz, który wyróżnia się znakomitą kontrolą piłki i umiejętnością rozgrywania, może stać się centralną postacią w środku pola drużyny z Turynu.

Juventus prowadzi także rozmowy z Manchesterem United w sprawie transferu Masona Greenwooda i jest otwarty na sprzedaż Wojciecha Szczęsnego do Al Nassr po uzgodnieniu warunków umowy z Michele Di Gregorio, który zachwycił w poprzednim sezonie w bramce Monzy.

Juventus, będący w fazie przebudowy pod wodzą nowego trenera, stawia na strategiczne ruchy transferowe, które mają na celu wzmocnienie kluczowych obszarów zespołu. Oczekiwania są wysokie, a kibice liczą na szybkie i pozytywne efekty tych działań.

