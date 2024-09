Juventus zdecydowany ws. przyszłości Kalulu. Milan już żałuje decyzji

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Pierre Kalulu

Juventus chce wykupić Kalulu z Milanu

Pierre Kalulu, którego występy na początku sezonu są rewelacyjne, mogą wywoływać żal w obozie Milanu. Wydaje się, że Rossoneri zbyt pochopnie zdecydowali się na jego sprzedaż. Kibice z Mediolanu uważają, że Francuz przewyższa formą Emersona Royala na prawej obronie, a ponadto znakomicie radzi sobie również na środku defensywy. Fani są wściekli, że Milan wzmocnił jednego z największych rywali z Serie A.

Podczas negocjacji Kalulu nie podjął decyzji od razu, dając sobie czas na przemyślenie warunków transferu. Chociaż na propozycję Juventusu i Thiago Motty zgodził się szybko, to miał wątpliwości co do przejścia wyłącznie na zasadzie wypożyczenia, bez opcji obowiązkowego wykupu. Ostatecznie, po miesiącu gry, te obawy zniknęły, a Kalulu już zdobył serca fanów w Turynie.

Juventus ma opcję wykupu Kalulu za 14 milionów euro plus 3 miliony bonusów, a Milan zachował 10% z przyszłej sprzedaży. Wszystko wskazuje na to, że Stara Dama skorzysta z tej opcji. Giuntoli może wkrótce poinformować kierownictwo Rossonerich o chęci sfinalizowania transferu. Kalulu jest natomiast zadowolony ze swojej decyzji o przejściu do drużyny prowadzonej przez Thiago Mottę, który wierzy w jego umiejętności. Ekipa z Mediolanu z kolei żałuje, że pozwoliła odejść takiemu piłkarzowi.

