Juventus zgłosił gotowość. Dojdzie do wymiany z Manchesterem United?

Juventus już w zimowym okienku chce dopiąć wymianę z Manchesterem United. Do Turynu miałby trafić Joshua Zirkzee, natomiast na Old Trafford wylądowaliby Douglas Luiz oraz Danilo - donosi "Calciomercato".

DPPI Media / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta oraz Ruben Amorim

Juventus chce wymienić się piłkarzami z Manchesterem United

Juventus w letnim okienku transferowym dopiął głośny transfer. Turyńczycy pozyskali Douglasa Luiza z Aston Villi. Brazylijczyk był jednym z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji w całej Premier League. Pomocnik jednak w Italii zawodzi, przez co już w styczniu może opuścić szeregi Starej Damy. Włosi również chcieliby pozbyć się Danilo, który nie odgrywa znaczącej roli w zespole Thiago Motty.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z informacji przekazanych przez „Calciomercato” dowiadujemy się, że Juventus chce wymienić się piłkarzami z Manchesterem United. Na Old Trafford wylądowałaby wspomniana dwójka. Do Turynu natomiast powędrowałby Joshua Zirkzee. Holender jest w podobnej sytuacji co Douglas Luiz. Napastnik nie odnajduje się na Old Trafford, przez co Czerwone Diabły już zimą mogą się go pozbyć.

Joshua Zirkzee co prawda miał wymarzone wejście do Manchesteru United. Reprezentant Holandii w swoim debiucie strzelił zwycięską bramkę w starciu z Fulham (1:0). Jednak jego późniejsze występy były zawodem. Talent 23-latek rozbłysnął na Półwyspie Apenińskim. Powrót do Serie A z pewnością byłby dla niego odpowiednim rozwiązaniem.

Na dalszy rozwój sytuacji związany z wymianą będziemy musieli poczekać do stycznia. Juventus jest chętny dokonać wymiany. Nie znamy natomiast jeszcze stanowiska Manchesteru United.