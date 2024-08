dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta - trener Juventusu

Teun Koopmeiners trafi do Juventusu? Pierwsza propozycja odrzucona

Juventus podczas obecnego okna transferowego poważnie wzmocnił środek pola. Przypomnijmy, że do turyńskiej drużyny przeprowadzili się Douglas Luiz oraz Khephren Thuram. Stara Dama chce jednak jeszcze bardziej ulepszyć linię pomocy i wzięła na swój celownik Teuna Koopmeinersa. Co więcej, Bianconeri przedstawili już pierwszą ofertę za 26-letniego Holendra.

Propozycja opiewała na 45 milionów euro i została odrzucona przez Atalantę Bergamo – dowiedział się Santi Aouna z portalu “Foot Mercato”. Wszystko wskazuje na to, że włodarze Juve będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni, żeby sprowadzić ofensywnego pomocnika na Allianz Stadium. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia Teuna Koopmeinersa na 50 milionów euro.

21-krotny reprezentant Oranje z powodzeniem występuje w koszulce Atalanty od sierpnia 2021 roku, gdy przeniósł się do Bergamo za 14 milionów euro z AZ Alkmaar, gdzie zawodnik stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Sam piłkarz już kilka miesięcy temu zapowiedział, że pragnie opuścić Stadio Atleti Azzurri d’Italia i zrobić krok naprzód w swojej karierze.

Teun Koopmeiners tego lata był również łączony z Liverpoolem, więc niewykluczone, że The Reds wkrótce włączą się do walki o podpis rozchwytywanego gracza. Bilans holenderskiego pomocnika w aktualnym zespole to 129 meczów, 29 bramek i 15 asyst. Przypomnijmy, że Atalanta Bergamo w poprzednim sezonie triumfowała w rozgrywkach Ligi Europy.