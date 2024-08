Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Pierre Kalulu

Kalulu zmienia warunki transferu do Juventusu, chce kluczowej roli w zespole

Juventus pracowicie spędza lato i aktywnie działa na rynku transferowym. Po wielu kluczowych transferach władze turyńskiego zespołu zwróciły się do AC Milanu ws. przeprowadzenia transakcji z udziałem Pierre’a Kalulu. Wszystko wskazywało na to, że obrońca lada dzień zostanie nowym piłkarzem zespołu Thiago Motty. Nieoczekiwanie nastąpił zwrot akcji, który postawił transfer pod znakiem zapytania.

Rudy Galetti przekazał najnowsze informacje w sprawie przeprowadzki Francuza do Turynu. Z jego wieści wynika, że choć Juventus i Milan doszli do porozumienia, to Kalulu wstrzymał rozmowy na etapie finalizacji transferu. 24-latek chce zmienić warunki przejścia do Starej Damy. Dziennikarz zaznacza, że obrońca da zielone światło w przypadku jeśli będzie to transfer definitywny oraz dostanie gwarancję kluczowej roli w nowej drużynie.

Na ten moment nie wiadomo czy transfer Kalulu do Juventusu dojdzie do skutku. Niewykluczone, że w następnych dniach przyszłość byłego reprezentanta Francji do lat 23 zostanie wyjaśniona. Na tę chwilę piłkarz zostaje w Mediolanie.

Kalulu do Milanu dołączył późnym latem 2020 roku. Rossoneri wykupili go z rezerw Lyonu za ok. 1,4 mln euro. 24-latek w klubie ze stadionu San Siro rozegrał jak dotąd 112 spotkań, w których trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. W sezonie 2021/2022 razem z zespołem świętował zdobycie mistrzostwa Włoch.