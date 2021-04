Juventus wydaje się być zdeterminowany do sprowadzenia z powrotem do zespołu swojego wychowanka Moise Keana. Jak informuje Tuttosport, turyńczycy są gotowi oddać w ramach rozliczenia za ewentualny transfer jednego z czterech swoich zawodników.

Kean odzyskał wysoką formę

21-letni Kean jest wychowankiem akademii piłkarskiej Juventusu, ale latem 2019 roku władze Starej Damy zdecydowały się na jego sprzedać do Evertonu. Klub z Goodison Park zapłacił wówczas za niego 27,5 miliona funtów. Utalentowany reprezentant Włoch nie zdołał jednak spełnić pokładanych w nim nadziei i na początku października ubiegłego roku przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Paris Saint-Germain. Ruch ten okazał się strzałem w dziesiątkę, bowiem Kean wrócił w stolicy Francji do wysokiej formy.

Kean w barwach PSG rozegrał do tej pory 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 16 bramek. Przedstawiciele mistrzów Francji są zainteresowanie zatrzymaniem go w zespole na dłużej, ale według medialnych doniesień do walki o jego sprowadzenie zamierza się również włączyć Juventus.

Według Tuttosport władze Juventusu szukają obecnie opcji, która umożliwiłaby im pozyskanie 21-letniego napastnika. Jedną z nich jest zaoferowania w ramach rozliczenia jednego z czterech zawodników – Aarona Ramsey’a, Adriena Rabiota, Meriha Demirala lub Douglasa Costy. Ostatni z nich latem wróci do Turynu z wypożyczenia do Bayernu, ale klub z Allianz Stadium nie ma wobec niego długoterminowych planów.