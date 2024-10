Pogba musi szukać nowego klubu. Wymowne słowa o przyszłości w Juventusie

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Juventus nie wiąże już przyszłości z Pogbą

Paul Pogba został zawieszony na cztery lata w sierpniu 2023 roku w związku z testem antydopingowym. Jednak po odwołaniu do Europejskiego Trybunału Arbitrażowego, jego kara została skrócona do 18 miesięcy, a Francuz będzie mógł wrócić do gry w marcu 2025 roku. Wszystko jednak wskazuje, że nie nastąpi to w barwach Juventusu. Już w sobotę włoskie media informowały, że Bianconeri będą dążyć do rozwiązania z nim kontraktu.

Ma to związek z wysoką pensją Pogby, który zarabia 10 mln euro i obok Vlahovicia jest najlepiej opłacanym piłkarzem Juventusu. Ponadto, klub latem przeprowadził kilka transferów, a pozycje, na których występuje są mocno obsadzone. Dosadnie o przyszłości Francuza wypowiedział się też Thaigo Motta sugerując, że nie wiąże z nim planów. – Klub zdecyduje, co zrobić z Pogbą. W przeszłości był świetnym zawodnikiem, ale nie grał przez długi czas. Skupiam się na tym, co tu i teraz – przyznał szkoleniowiec.

Przed niedzielnym meczem Juventusu z Cagliari głos na temat Paula Pogby zabrał też dyrektor sportowy Juventusu Cristiano Giuntoli. – Musimy poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie apelacji, ale było to trudne doświadczenie zarówno dla niego, jak i dla klubu. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość – powiedział. Włoskie media są przekonane, że Pogba nie wystąpi już w barwach Starej Damy.

