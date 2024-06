Juventus finalizuje duży transfer, ruch prosto z Premier League

Juventus jest w trakcie budowy składu, którego celem będzie triumf w Serie A w kolejnym sezonie. Realny scenariusz zakłada transfer Douglasa Luiza do włoskiej ekipy z Aston Villi.

fot. Fabio Diena / Alamy Na zdjęciu: Kibice Juventusu

Douglas Luiz może zamienić Premier League na Serie A i dołączyć do Juventusu

Juventus mogą w najbliższym czasie czekać duże zmiany personalne, zaczynając od trenera. W miejsce Massimiliano Allegriego ma zostać powołany Thiago Motta. Były reprezentant Włoch podobno już dał zielono światło na konkretne zmiany w klubie. Sky Sport Italia podała, że sternicy ekipy z Turynu prowadzą zaawansowane rozmowy z Aston Villa w sprawie transferu Douglasa Luisa. Wydaje się, że porozumienie jest bardzo blisko, a w ramach transakcji za 20 milionów euro do ekipy z Premier League mają też trafić Weston McKennie i Samuel Illing-Junior.

Brazylijski pomocnik wyróżnia się wszechstronnością, mogąc odpowiadać za zadania defensywne i ofensywne. Ewentualny transfer z udziałem Douglasa Luiza ma mieć wpływ na rozwój drużyny w przyszłości.

Aston Villa nie ukrywa tego, że chce mieć pod kontrolą finansowe fair-play. Tym samym angielski klub ma plan, aby do 30 czerwca zrównoważyć kwestie finansowe, dostosowując się do przepisów i uniknąć ewentualnych kar od władz ligi. Co prawda brazylijski zawodnik był ważną postacią ekipy z Villa Park w ostatniej kampanii. Zanotował 10 trafień i 10 asyst. Niemniej potrzeba ustabilizowania finansów sprawia, że oferta za Douglasa Luiza ma zostać zaakceptowana.

Transfer z udziałem brazylijskiego piłkarza ma być strategicznym ruchem nie tylko dla Juve, ale również dla Aston Villi. Takie posunięcie może sprawić, że angielska drużyny będzie kontynuować z powodzeniem swoją rywalizację na wysokim poziomie w Premier League.

