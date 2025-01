Adeyemi odmówił Napoli. Kolejny gigant z Serie A walczy o transfer

Juventus ponownie zainteresował się Karimem Adeyemim. Niemiecki skrzydłowy postanowił dokończyć sezon w Borussii Dortmund, co wyklucza jego styczniowy transfer do Napoli. To jednak daje nadzieję Bianconerim, którzy będą chcieli sprowadzić gwiazdę BVB latem.

PressFocus Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Juventus ponownie zainteresowany Adeyemim

Juventus nie zamierza rezygnować z Karima Adeyemiego, mimo że Niemiec zdecydował się pozostać w Borussii Dortmund do końca sezonu. 23-letni skrzydłowy był jednym z głównych celów Napoli, które szukało zastępstwa dla Khvichy Kvaratskhelii po jego styczniowym transferze do Paris Saint-Germain za ponad 70 milionów euro.

Według włoskich mediów, Adeyemi wykluczył przeprowadzkę do Serie A w zimowym oknie, co oznacza, że Napoli musi szukać innych opcji. Decyzja Niemca to jednak dobra wiadomość dla Juventusu, który już latem próbował sprowadzić skrzydłowego. Wówczas mówiło się o pięcioletnim kontrakcie z pensją na poziomie 3,5 miliona euro rocznie.

Jak donosi Alfredo Pedullà, Juventus może wrócić do rozmów z Borussią Dortmund po zakończeniu sezonu. Niemiecki klub może być bardziej skłonny do negocjacji latem, zwłaszcza jeśli Adeyemi nie odegra kluczowej roli w drużynie. Bianconeri wciąż potrzebują wzmocnień na skrzydłach i uważają, że były zawodnik RB Salzburg może być idealnym kandydatem do podniesienia jakości ofensywy zespołu.

Tymczasem Juventus koncentruje się na bieżących wyzwaniach i dąży do sprowadzenia kolejnego defensora. Stara Dama myśli także o sprzedaży Dusana Vlahovicia, Andrei Cambiasso oraz Douglasa Luiza.