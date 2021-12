Pressfocus Na zdjęciu: Julian Alvarez

W kadrze FC Barcelony brakuje bramkostrzelnego zawodnika. Xavi potrzebuje gracza, który regularnie umieszcza piłkę w siatce i do tego potrafi sam zapoczątkować akcję bramkową. Według Diario Ole, Julian Alvarez jest pierwszy na liście życzeń 41-latka i zimą powinien dołączyć do Blaugrany za 20 mln euro.

Zimowe zakupy Barcelony wystartują od dopięcia transferu Juliana Alvareza

Katalończycy nawiązali już kontakt z River Plate ws. wykupu piłkarza

Nowy napastnik na Camp Nou

Julian Alvarez przykuł uwagę FC Barcelony. Xavi szuka dodatkowych opcji, ponieważ na dłuższy czas ze składu wypadli Sergio Aguero i Memphis Depay. Nowy trener nie jest zwolennikiem Luuka De Jonga, przez co szuka bardziej mobilnego piłkarza do swojej układanki. Przede wszystkim Hiszpan stara się odzyskać zwycięski gen Dumy Katalonii. Nie da się jednak tego zrobić bez snajpera, który strzela jak na zawołanie.

🚨El Barça ya estudia la posibilidad de fichar a Julián Álvarez. El delantero argentino, que milita en River Plate, podría llegar a Barcelona por una cifra cercana a los 20 millones de euros, vía @DiarioOle. #FCBarcelona pic.twitter.com/ROWSczqPbs — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) December 10, 2021

Taki jest właśnie wychowanek River Plate. Alvarez zaczął rozkręcać się w zeszłym sezonie. W dodatku od czerwca zagrał pięć razy dla seniorskiej reprezentacji Argentyny.

Z kolei od startu tegorocznego sezonu zdobył już 17 goli i dziewięć asyst w 20 spotkaniach ligowych. Julian Alvarez słynie z szybkości, czy wysokiego wyszkolenia technicznego. Co więcej, cechuje go bramkostrzelność. Przede wszystkim 21-latek nie unika siłowni. Dzięki temu, nie jest tak łatwo go przepchać, co może okazać się kluczowe podczas walki z rosłymi obrońcami.

Joan Laporta wysłał już zapytanie do Rivel Plate o tego napastnika. Barcelona jest skłonna zaoferować 20 mln euro. Hiszpańskie media twierdzą, że w grę wchodzi 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny sezon.

Ze względu na problemy kadrowe, wzmocnienia ofensywy są nie nieuniknione. Stąd też Barca ruszy na zakupy w zimowym okienku. Xavi za priorytet postawił ściągnięcie Alvareza, natomiast wszystko wskazuje na to, że Luuk De Jong otrzyma zielone światło na zmianę pracodawcy.

