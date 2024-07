Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Josue

Klub z Saudi Pro League chce Josue, na stole lukratywna oferta kontraktu

Josue po trzech latach występów w PKO BP Ekstraklasie rozstał się z Legią Warszawa. Kontrakt portugalskiego pomocnika obowiązywał tylko do 30 czerwca i decyzją klubu nie został przedłużony. Wobec tego doświadczony piłkarz od kilkunastu dni pozostaje bez klubu i ma wolną rękę w negocjacjach z zainteresowanymi zespołami. Chętnych na usługi byłego reprezentanta Portugalii nie brakuje, a na horyzoncie widać porozumienie z nową drużyną, która oferuje mu bardzo korzystne warunki finansowe.

Najnowsze informacje ws. przyszłości Josue przekazał portal Meczyki.pl. Tomasz Włodarczyk poinformował, że 33-latek przykuł uwagę w naszpikowanej gwiazdami Saudi Pro League. Co więcej, jeden z tamtejszych klubów miał już złożyć mu propozycję kontraktu. Były piłkarz Legii skłania się do przyjęcia oferty. Jednym z głównych czynników mają być ogromne finanse, którymi kuszą zespoły z Półwyspu Arabskiego. Dziennikarz zaznaczył, że aktualnie toczą się rozmowy kontraktowe, ale jeśli przebiegną one zgodnie z planem, to Portugalczyk będzie kontynuował karierę w Arabii Saudyjskiej.

Legia Warszawa sprowadziła Josue w lipcu 2021 roku na zasadzie wolnego transferu z Hapoelu Beer-Sheva. Pomocnik w swoim bogatym CV ma również grę w takich zespołach jak FC Porto, Galatasaray czy SC Braga. W koszulce Wojskowych wystąpił łącznie w 130 meczach, w których zdobył 29 goli i zanotował 35 asyst. Z Legią sięgnął po triumf w Pucharze oraz Superpucharze Polski.