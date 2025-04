fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński i Dariusz Mioduski

Josue błyszczy w nowym klubie. Najlepszy w całej lidze

Josue w latach 2021-2024 reprezentował barwy Legii Warszawa. Uchodził za największą gwiazdę w zespole i ulubieńca kibiców. Dla wielu był także najlepszym piłkarzem całej Ekstraklasy. Po sezonie 2023/2024 zarząd Wojskowych podjął niepopularną decyzję o pożegnaniu Portugalczyka. Wygasająca umowa nie została przedłużona, a on sam nie otrzymał nawet oferty. Nie brakowało głosów, że to błąd stołecznego klubu, a Josue jest olbrzymia wartością dla drużyny.

34-latek podczas letniego okienka dołączył do brazylijskiej Coritiby, występującej na zapleczu tamtejszej ekstraklasy. Świetnie wpasował się do nowego zespołu, bardzo szybko stanowiąc o jego sile.

Zobacz również: Nowa twarz w Legii. Ekspert wskazuje plusy i minusy

Josue imponuje nie tylko wewnątrz Coritiby, ale także w całej lidze. Zbigniew Szulczyk przeglądnął oceny jego występów na portalu SofaScore. Wynika z nich, że portugalski pomocnik jest najlepszym graczem całej Serie B. Żaden inny zawodnik nie może pochwalić się tak wysokimi notami.

Pomocnik Coritiba Josue jest najlepszym zawodnikiem spośród wszystkich 441 piłkarzy Serie B. Średnia 7.78 sofascore po pierwszych 4 rundach. — Zbigniew Szulczyk (@ZSzulczyk) April 24, 2025

Liga brazylijska wystartowała na początku kwietnia. Do tej pory rozegrano cztery kolejki, a Josue uzbierał w nich bramkę oraz dwie asysty. Nie ulega wątpliwościom, że to kluczowa postać Coritiby. Za Legią z kolei rozczarowujący sezon, co może jedynie spotęgować dyskusje o słuszności decyzji o pożegnaniu Portugalczyka.