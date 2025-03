Kimmich zaoferował się gigantom! Real i Liverpool sensacyjnie odpowiedzieli

Joshua Kimmich nie trafi do Realu Madryt oraz Liverpoolu . Oba te kluby odrzuciły ofertę zakontraktowania gracza Bayernu Monachium. To sensacyjna decyzja, której nikt się nie spodziewał, o czym donosi Georg Holzner z magazynu "Kicker".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich, Bayern Monachium

Real oraz Liverpool odrzuciły ofertę Kimmicha

Joshua Kimmich to bez cienia wątpliwości kluczowy gracz Bayernu Monachium. Reprezentant Niemiec przez ostatnie lata stał się nie tylko stałym punktem w układance kolejnych trenerów Die Roten, ale i absolutnie fundamentalną postacią całego klubu. Spokojnie można go określić jednym z najważniejszych graczy zespołu w XXI wieku.

Niemniej wraz z końcem obecnego sezonu wygasa jego kontrakt z Bayernem Monachium i wiele wskazuje na to, że nie będzie on przedłużony. Sam gracz chciałby bowiem spróbować swoich sił w innym zespole i lidze, ale okazuje się, że pomimo zainteresowania i uznania na arenie europejskiej nie będzie to takie łatwe.

Według informacji przekazanych przez Georga Holznera z magazynu “Kicker”, Real Madryt oraz Liverpool odrzuciły ofertę zakontraktowania Joshuy Kimmicha, która wpłynęła do nich w ostatnim czasie ze strony środowiska samego zawodnika. To bardzo zaskakujące, a wręcz sensacyjne wieści, bowiem do tej pory oba te zespoły łączone były z ogromną chęcią pozyskania Niemca.

Joshua Kimmich w tym sezonie rozegrał dla Bayernu 36 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował 10 asyst. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia 30-letniego defensywnego pomocnika na 50 milionów euro. Kimmich na koncie ma 97 spotkań w reprezentacji Niemiec.

