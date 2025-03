Kimmich podjął decyzję ws. przyszłości. To koniec spekulacji

Bayern Monachium ogłosił przedłużenie kontraktu z Joshuą Kimmichem do 30 czerwca 2029 roku. W ostatnim czasie niemiecki pomocnik był rozchwytywany przez wiele klubów.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich przedłużył kontrakt z Bayernem!

Bayern Monachium jest na czele ligowej stawki w Niemczech, choć w ostatniej kolejce sensacyjnie przegrał na własnym obiekcie z Vfl Bochum (2:3). Kierownictwo niemieckiego giganta od wielu tygodni toczyło rozmowy na temat przyszłości Joshuy Kimmicha, któremu wraz z końcem bieżącego sezonu wygasał kontrakt. W czwartek Bawarczycy uspokoili kibiców.

33-krotni mistrzowie Niemiec poinformowali, że Kimmich przystał na nowe warunki i związał się umową obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. 30-letni pomocnik to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii klubu. Z Bayernem zdobył m.in. osiem tytułów mistrza kraju, Ligę Mistrzów oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Jego rola zarówno w drużynie, jak i w niemieckiej reprezentacji, jest nie do przecenienia.

Sam zawodnik nie ukrywał radości z przedłużenia kontraktu. – W Bayernie mam idealne warunki do realizacji moich sportowych celów. Otaczają mnie świetni koledzy, doskonały sztab trenerski i fantastyczne środowisko klubowe. Czuję się tutaj znakomicie i jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa – skomentował Kimmich, cytowany przez klubowe media.

Przypomnijmy, iż Joshua Kimmich dołączył do klubu ze stolicy Bawarii w 2015 roku z VfB Stuttgart. Od tego czasu rozegrał już 429 spotkań w barwach monachijczyków. Ponadto zdobył 43 bramki i zanotował 115 asyst. Dodajmy, że od ubiegłego roku pełni funkcję kapitana drużyny narodowej.